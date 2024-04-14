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Сегодня, 14:12

Аршавин: «Глушенков стоит 10-15 миллионов. Он не смог бы заменить Вендела в «Зените»

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Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о форварде «Локомотива» Максиме Глушенкове.

«Сколько Глушенков стоит сейчас? 10-15 миллионов, но смотря, кто покупать будет. Он не сможет заменить Вендела в «Зените», потому что Максим — «десятка», а бразилец — «восьмерка», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 24-летний Глушенков провел 31 матч, в которых забил 8 мячей и отдал 14 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро. Контракт россиянина с «Локомотивом» рассчитан до конца декабря 2026 года.

Источник: «РБ Спорт»
Андрей Аршавин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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