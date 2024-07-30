Аршавин: «Возможно, Глушенков самый яркий российский игрок, которого удалось приобрести «Зениту»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился мнением о новичке сине-бело-голубых Максиме Глушенкове.

«Лучший или не лучший, но «Зенит» делал хорошие трансферы, иначе он бы не был на вершине. Просто многие футболисты хотят в «Зенит». Может быть, это самый яркий российский игрок, которого удалось приобрести», — приводит слова Аршавина Sport24.

25-летний Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» в это трансферное окно. В трех первых матчах за клуб форвард забил 5 голов.