Сегодня, 16:19
Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о ситуации с полузащитником команды Венделом.
— Что происходит с Венделом?
— Пока он только приехал. Тренируется он или нет — я не в курсе.
— Он уйдет, как говорил Семак?
— Не знаю, это Александра Ивановича надо спросить. Он ведет переговоры.
25 июля Вендел прибыл в расположение клуба. 27 июля главный тренер команды Сергей Семак заявил, что сейчас агент футболиста занимается поиском варианта, который устроит «Зенита».
Вендел выступает за питерцев с 2020 года. В прошлом году он продлил свой контракт до 2027 года.