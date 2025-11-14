14 ноября, 13:30
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» прокомментировал возможные изменения в российском футболе.
— Как относитесь к ужесточению лимита на легионеров?
— Я против лимита. Сейчас оптимальный вариант. Жесткий лимит — это глупость. Считаю, что надо оставлять как есть.
— Есть ощущение, что наш футбол щемят?
— Есть, так уже в последние 5-6 лет происходит. Не знаю почему.
— Что делать? Публично выступать?
— Это бесполезно.
— Вам не кажется, что в публичном поле сейчас нет человека, который мог бы защитить футбол? Например, Леонид Федун мог раньше дать огня.
— И что? Это разве помогало? Все происходит в кулуарах, не будьте такими наивными.
— Но разве не хочется показать, что российский футбол имеет свое мнение?
— Можно орать на камеру и ничего не делать в кулуарах. Это только хуже. А я надеюсь, что в кулуарах процесс идет. Но последние решения... Это мешает индустрии, это будет тормозить развитие футбола. Последствия мы увидим только в будущем.
ЗГ из БАНИ
Андрейку в президенты!Дягтерева на кол!
14.11.2025