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Сегодня, 11:15

Аршавин о драке в дерби: «Не скажу, что это прям ужасно»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» высказался о потасовке в матче 14-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком» (2:0).

— Такие ситуации не красят наш футбол?

— Красят или не красят, но такое бывает в каждом чемпионате. Раз в сезон такое происходит. Вы же хотите эмоций? Рано или поздно такое будет происходить. Не скажу, что это прям ужасно.

На 54-й минуте встречи на поле произошла драка, в результате которой защитник армейцев Виллиан Роша и полузащитник красно-белых Руслан Литвинов были удалены.

Полностью интервью Андрея Аршавина читайте на сайте «СЭ».

Андрей Аршавин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

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