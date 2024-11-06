Аршавин: «Если «Зенит» сделает все правильно, то «Краснодару» продление Кордобы не поможет»

Сегодня, 09:30
Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
— Не опасаетесь, что «Зенит» может уступить «Краснодару» чемпионство в сезон столетия?
— Если «Зенит» сделает все правильно и хорошо, то «Краснодару» [продление Кордобы] не поможет. Надеюсь на это. Но если «Краснодар» так продолжит играть, сможет навязать борьбу.
После 14 туров РПЛ «Краснодар» идет на первом месте с 36 очками. «Зенит» (33) и «Локомотив» (31) находятся в тройке.