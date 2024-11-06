Аршавин — о продлении Кордобы: «Краснодар» заявляет, что хочет стать чемпионом»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» прокомментировал продление контракта нападающего Джона Кордобы с «Краснодаром».

— «Краснодар» вчера продлил контракт с Джоном Кордобой. Как вы это восприняли?

— Это показывает амбиции «Краснодара». Продлив его, они заявляют, что хотят стать чемпионами.

— И закрывают потенциальную зимнюю сагу с его возможным уходом.

— Конечно, чтобы не было склок. Все правильно сделали.

Кордоба выступает за «Краснодар» с июля 2021 года. Он провел в команде 99 матчей, забил 53 гола и сделал 24 результативные передачи. В сезоне-2024/25 на счету форварда 8 забитых мячей и 4 голевые передачи в 14 встречах.

По информации «СЭ», Кордоба по новому контракту с «Краснодаром» будет зарабатывать 4,7 миллиона евро в год вместе с бонусами.

Полностью интервью Андрея Аршавина читайте на сайте «СЭ»