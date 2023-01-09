Аршавин о слухах об уходе Вендела из «Зенита»: «Ой, епрст. Никто никуда не уходит»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал разговоры о возможном уходе полузащитника Вендела из команды.

— Говорят, что Вендел может уйти из «Зенита».

— Ой, епрст.

— Это важно.

— Куда важно. Все заморозились. Никто никуда не уходит. Начались вопросы, не соответствующие уровню соревнования и мероприятия.

Вендел перешел в «Зенит» из «Спортинга» в 2020 году. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

В сезоне-2022/23 хавбек провел за «Зенит» 22 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.