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Сегодня, 20:30

Аршавин о слухах об уходе Вендела из «Зенита»: «Ой, епрст. Никто никуда не уходит»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал разговоры о возможном уходе полузащитника Вендела из команды.

— Говорят, что Вендел может уйти из «Зенита».

— Ой, епрст.

— Это важно.

— Куда важно. Все заморозились. Никто никуда не уходит. Начались вопросы, не соответствующие уровню соревнования и мероприятия.

Вендел перешел в «Зенит» из «Спортинга» в 2020 году. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

В сезоне-2022/23 хавбек провел за «Зенит» 22 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.

Андрей Аршавин
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
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