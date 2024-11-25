Аршавин рассказал, чего не хватает «Зениту»: «Вернул бы дух Санкт-Петербурга»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин сравнил сине-бело-голубых образца 1984 года и нынешний состав.

«Честно, я особо не знаю и не помню, как играл тот «Зенит» (1984 года. — Прим. «СЭ»). А по отрезкам и фрагментам я не могу сказать. Но я бы сохранил... точнее, вернул бы дух Санкт-Петербурга. Хотелось бы, чтобы наших футболистов — именно из Петербурга — было больше», — сказал Аршавин в эфире «Радио Зенит».

Ранее главный тренер питерцев Сергей Семак назвал нынешний «Зенит» продолжателем традиций команды 1984 года.

40 лет назад «Зенит» впервые стал чемпионом страны, одержав победу в первенстве СССР-1984.