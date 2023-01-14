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Сегодня, 11:03

Аршавин: «Зенит» хотел продлить Дзюбу летом? У меня другая информация»

Ана Горшкова
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, действительно ли клуб хотел продлить контракт с экс-нападающим команды Артемом Дзюбой.

«Стоит ли Дзюбе пытаться реанимировать карьеру? Ему самому решать. Он должен определиться, чего хочет. «Зенит» предлагал Дзюбу летом продлить контракт? Не знаю, предлагали или нет. У меня другая информация. Дзюба выбрал Турцию, а дальше», — приводит слова Аршавина Sport24.

В августе 2022 года Дзюба покинул «Зенит» в статусе свободного агента и затем подписал соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор». В составе команды он забил 1 мяч в 5 матчах.

С 3 ноября 2022 года 34-летний форвард является свободным агентом.

Источник: Sport24

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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П2

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1.93

24%

1.93

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Андрей Аршавин
Артем Дзюба
ФК Зенит
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