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Сегодня, 21:12

Аршавин о трансфере Ловрена: «Мы бы хотели, чтобы он остался до лета как минимум. Но есть всякие разные условия»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин рассказал подробности перехода защитника Деяна Ловрена в «Лион».

— Я не могу сказать, может, это было его желание. Не знаю, как это сложилось, но до чемпионата мира он играл хорошо. Так вышло, что он, наверное, договорился с нашим президентом, чтобы уйти сейчас.

— А это не ошибка менеджмента отпускать такого сильного игрока?

— Думаю, тут другого варианта не было. По-человечески договорились и все. У нас есть, кто будет на этой позиции играть — Родригао, Чистяков.

— У Родригао дисквалификация в Кубке России...

— Значит, будет Чистяков играть. У нас еще Адамов есть.

— По вашей логике это не потеря для «Зенита»?

— Нет, он хорошо играл. Мы бы хотели, чтобы он остался до лета как минимум. Но есть всякие разные условия. Ему предложили двухлетний контракт в «Лионе». Это рабочие моменты.

— Вы удивлены тому, как он играл на чемпионате мира?

— В принципе то, как он играл за «Зенит», эту часть, так и за сборную играл очень хорошо.

— Возможно ли, что нефутбольные факторы повлияли на уход Ловрена?

— Нет, это про другое. Все по-футбольному было.

Андрей Аршавин
Деян Ловрен
ФК Зенит
ФК Лион
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