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Сегодня, 09:45

Аршавин — о Батракове: «По «голове» он подошел бы «Зениту», тянет»

Артем Бухаев
Корреспондент
Футболист «Локомотива» Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» оценил уровень полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

— Как вам Алексей Батраков?

— Хороший. Взяли бы его в «Зенит»? Не знаю. Если бы взяли, где бы он играл? По «голове» он подошел бы, тянет.

В 14 турах РПЛ Батраков забил 8 голов. Столько же мячей у нападающего «Краснодара» Джона Кордобы. Третье место с 7 голами занимает хавбек «Зенита» Максим Глушенков.

Полностью интервью Андрея Аршавина читайте на сайте «СЭ»

Алексей Батраков
Андрей Аршавин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)

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