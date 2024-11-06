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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» оценил уровень полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.
— Как вам Алексей Батраков?
— Хороший. Взяли бы его в «Зенит»? Не знаю. Если бы взяли, где бы он играл? По «голове» он подошел бы, тянет.
В 14 турах РПЛ Батраков забил 8 голов. Столько же мячей у нападающего «Краснодара» Джона Кордобы. Третье место с 7 голами занимает хавбек «Зенита» Максим Глушенков.
Полностью интервью Андрея Аршавина читайте на сайте «СЭ»