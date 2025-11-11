Аршавин: «Состав у «Зенита» становится немного хуже. Нет глубины»

11 ноября, 12:38
Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин считает, что состав сине-бело-голубых становится хуже.
«Мне кажется, что состав у «Зенита» становится немного хуже. На мой взгляд, нет глубины состава. Есть ли опасения, что вновь не возьмут титул? Я об этом не думаю, еще так много играть», — цитирует Аршавина РИА «Новости Спорт».
После 15 туров РПЛ «Зенит» набрал 30 очков и занимает третье место в таблице, уступая «Краснодару» и ЦСКА (по 33 очка).
В 16-м туре чемпионата России команда Сергея Семака сыграет на выезде с «Пари НН» 23 ноября.
spar001
"это ваши проблемы" (©) Аршавин:grin:...
11.11.2025
ALEX1984
А что , Зенит в мааскву переехал , чтобы про админресурс говорить ?
11.11.2025
hattabysh
Дельфин глубоко не ныряет, плывет по течению. Вот и глубины нет)
11.11.2025
Slim Tallers
И легендарный тренер,и лучшее финансовое обеспечение,и админресурс - а глубины всё нет.
11.11.2025
Skorz.
Это обсуждать ,все равно что , если бы Андрей на вопрос о составе Зенита , просто бы хмыкнул !) Хотя бы одна фамилия , прозвучала )))
11.11.2025
с13
Если не получается глыбже, то нужно ширше. Или по диагонали. А можно просто - серьёзнее относится с своему делу (за которое получают хорошие зарплаты), лучше и больше "пахать" на тренировках и в играх. И окажется, что состав не такой уж плохой и квалифицированные игроки есть в наличии (по два человека+ на каждую позицию). А если ... груши околачивать в двух играх из трёх - таки да, тут никакой глубины не хватит )))
11.11.2025