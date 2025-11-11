Аршавин: «Состав у «Зенита» становится немного хуже. Нет глубины»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин считает, что состав сине-бело-голубых становится хуже.

«Мне кажется, что состав у «Зенита» становится немного хуже. На мой взгляд, нет глубины состава. Есть ли опасения, что вновь не возьмут титул? Я об этом не думаю, еще так много играть», — цитирует Аршавина РИА «Новости Спорт».

После 15 туров РПЛ «Зенит» набрал 30 очков и занимает третье место в таблице, уступая «Краснодару» и ЦСКА (по 33 очка).

В 16-м туре чемпионата России команда Сергея Семака сыграет на выезде с «Пари НН» 23 ноября.