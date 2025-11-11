Видео
11 ноября, 12:38

Аршавин: «Состав у «Зенита» становится немного хуже. Нет глубины»

Руслан Минаев

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин считает, что состав сине-бело-голубых становится хуже.

«Мне кажется, что состав у «Зенита» становится немного хуже. На мой взгляд, нет глубины состава. Есть ли опасения, что вновь не возьмут титул? Я об этом не думаю, еще так много играть», — цитирует Аршавина РИА «Новости Спорт».

После 15 туров РПЛ «Зенит» набрал 30 очков и занимает третье место в таблице, уступая «Краснодару» и ЦСКА (по 33 очка).

В 16-м туре чемпионата России команда Сергея Семака сыграет на выезде с «Пари НН» 23 ноября.

Источник: РИА Новости Спорт
6

  • spar001

    "это ваши проблемы" (©) Аршавин:grin:...

    11.11.2025

  • ALEX1984

    А что , Зенит в мааскву переехал , чтобы про админресурс говорить ?

    11.11.2025

  • hattabysh

    Дельфин глубоко не ныряет, плывет по течению. Вот и глубины нет)

    11.11.2025

  • Slim Tallers

    И легендарный тренер,и лучшее финансовое обеспечение,и админресурс - а глубины всё нет.

    11.11.2025

  • Skorz.

    Это обсуждать ,все равно что , если бы Андрей на вопрос о составе Зенита , просто бы хмыкнул !) Хотя бы одна фамилия , прозвучала )))

    11.11.2025

  • с13

    Если не получается глыбже, то нужно ширше. Или по диагонали. А можно просто - серьёзнее относится с своему делу (за которое получают хорошие зарплаты), лучше и больше "пахать" на тренировках и в играх. И окажется, что состав не такой уж плохой и квалифицированные игроки есть в наличии (по два человека+ на каждую позицию). А если ... груши околачивать в двух играх из трёх - таки да, тут никакой глубины не хватит )))

    11.11.2025

    Андрей Аршавин
    РПЛ
    ФК Зенит
