Андрей Чернышов считает, что «Спартак» продолжает оставаться в чемпионской гонке

Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов высказался о выступлениях команды в нынешнем сезоне.

«Ситуация в «Спартаке» лишний раз показывает, что любому тренеру нужно время, чтобы понять, где он находится, узнать имеющихся футболистов. Игрокам же надо понять требования тренера. Станкович узнал уровень игроков, на кого можно рассчитывать в первую очередь, кто основной, кто резервист... Все поняли ситуацию. Следствие — результат.

Главное, чтобы дальше продолжалось так же. Бывает, когда все идет хорошо, люди начинают пытаться что-то улучшать. Лучшее — враг хорошего. Надо остановиться и закрепить хорошее. Конечно, «Спартак» в чемпионской гонке. Зимний перерыв будет важным, как команда подготовится к весенней части. У Станковича опыта подготовки команды в нашей специфике нет. В этом плане у Сергея Семака и Мурада Мусаева есть некое преимущество», — сказал Чернышов Legalbet.

После 17 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место с 34 очками.

В 18-м туре РПЛ красно-белые в Москве сыграют с «Пари НН». Начало игры — в 14.00 мск.