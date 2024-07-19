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Сегодня, 13:51

Экс-футболист «Штурма» Чернышов: «Ждем противостояние Худякова и Сафонова в Лиге чемпионов»

Алина Савинова
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Бывший защитник австрийского «Штурма» Андрей Чернышов поделился мыслями о возможном переходе экс-голкипера «Локомотива» Даниила Худякова в команду из Граца.

«Ждем противостояние Худякова и Сафонова в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. Правда, они раньше могут встретиться. Надеюсь, Худяков будет достойно представлять Россию. Будет дополнительный клуб для нас для поддержки в еврокубках. Всегда, когда российский игрок переходит в зарубежный клуб, начинаешь переживать за него», — цитирует Чернышова Legalbet.

Ранее представитель Худякова сообщил, что вратарь подпишет контракт с австрийским «Штурмом» в ближайшие дни.

Худяков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2023/24 голкипер не принял участия ни в одном официальном матче основной команды железнодорожников. 20-летний футболист покинул команду по окончании прошлого сезона и стал свободным агентом.

Источник: Legalbet
Андрей Чернышов
Даниил Худяков
Футбол
ФК Штурм
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