Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:26

Чернышов: «Спартаку» можно не покупать одного легионера — и тогда будет бюджет для второй команды»

Чернышов отреагировал на новость о возможном возрождении второй команды «Спартака»
Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов отреагировал на новость о возможном возрождении второй команды красно-белых.

«Я считаю, что это хорошая идея — возродить «Спартаку» вторую команду. Каждый год академия выпускает около 20 футболистов, и не все сразу могу попасть в главную команду или в дубль. Кто-то быстрее развивается, чтобы перспективных ребят не потерять, лучше их держать во второй команде, следить за ними и давать им развиваться. Может быть, кто-то раскроется и станет игроком для команды мастеров. Не ударит ли это возрождение по бюджету клуба? Такие решения принимают умные люди, которые просчитывают все риски, в том числе и экономические. Считаю, что можно не купить одного легионера, не платить ему годовую зарплату — и тогда будет бюджет для второй команды. Думаю, что все посчитано, санкции по отношению к нашему футболу длятся давно. Никто в этой ситуации не пострадает, это будет только плюсом для тех ребят, которые не попадают в команду мастеров», — приводит слова Чернышова Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» приняло решение о возрождении второй команды, которая была закрыта в мае 2022 года.

«Спартак-2» был создан в мае 2013 года. Начиная с сезона-2015/16, команда выступала в Футбольной национальной лиге. Лучшим результатом команды стало пятое место в сезоне-2015/16.

Источник: https://metaratings.ru/news/chernyshov-spartaku-mozhno-ne-pokupat-odnogo-legionera-i-togda-budet-byudzhet-dlya-vtoroy-komandy-1451383/
Андрей Чернышов
Первая лига
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Спартак-2 (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Джорджина подарила Роналду на Рождество новый Rolls Royce
Большунов прокомментировал столкновение с Устюговым в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Красногорске
Суд приговорил экс-сенатора Арашукова и его отца к пожизненному заключению
«Русская весна» показала кадры уничтожения танков ВСУ в Донбассе
Al Mayadeen назвал визит Зеленского в США сигналом бедствия перед разгромом ВСУ
Глава расстрелянной в Макеевке семьи рассказал детали трагедии
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Португальский агент: «В Бразилии признают, что Ренан — потенциальная суперзвезда»
Агент Сафонов: «Бердыев даст жару в РПЛ, даже не сомневаюсь в этом»
«Что мы туда привезем, кроме кокошников и лаптей?» Зарема Салихова — о переходе России в Азию
Гаджиев рассказал, почему сейчас не стоит ужесточать лимит на легионеров
Быстров считает, что переход в «Локомотив» пойдет на пользу Пиняеву
Бышовец о Пиняеве и Глушенкове: «Сейчас «Локомотиву» нужны более опытные игроки»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Зарема Салихова: «У нас задача хлопнуть дверью? Вся футбольная Европа уже давно в Азии!»