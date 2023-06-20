Чернышов: «Не думаю, что в нынешней ситуации стоит давать Промесу российский паспорт»

Экс-тренер «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал приговор нападающему красно-белых Квинси Промесу.

«Ситуация крайне неприятная, не исключено, что будет сделан запрос по выдачи игрока. Если Промес невиновен, то ему надо было самому приезжать на заседания и отвечать на вопросы. Надо подавать апелляцию и доказывать свою невиновность. Не может же Промес вечно находиться в России и никуда не выезжать. Не думаю, что стоит давать российский паспорт тому, что у себя в стране приговорен к тюремному сроку. Сначала надо решить все юридические вопросы, связанные с обвинительным заключением, а уже затем можно подумать и о паспорте», — приводит слова Чернышова Betonmobile.ru.

19 июня стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. Футболист ударил ножом в колено своего двоюродного брата во время семейной ссоры.

Промес выступает за «Спартак» с 2021 года. В прошедшем сезоне 31-летний форвард забил 25 голов и отдал 10 результативных передач в 37 матчах за московскую команду во всех турнирах.