Андрей Чернышов: «В этом году «Спартак» может побороться даже за чемпионский дубль»

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов рассказал, чего ждет от московского клуба во второй части сезона-2022/23.

«У красно-белых в обойму возвращаются травмированные игроки, это очень хорошо и нужно иметь большой запас футболистов, чтобы решать такие задачи. На данном этапе очень важно, что ситуация в «Спартаке» успокоилась. Последние месяцы в клубе было неспокойно, все читали и ждали с нетерпением новостей о том, кто кого обозвал. Как-то футбол у «Спартака» ушел на второй план, все занимались околофутбольными вещами. Вся эта ситуация нервозно влияла на футболистов, и они не могли сконцентрироваться на игре. Теперь все успокоились и перестали заниматься ерундой, а стали поддерживать команду и поверили в игроков и тренера.

В этом году «Спартак» может побороться даже за чемпионский дубль. Почему нет? Если ты участвуешь в турнире, то ты должен играть, чтобы победить. Если есть шанс выиграть и чемпионат, и Кубок, надо стремиться это сделать. Только с такими задачами появляется дух победителя», — цитирует Чернышова Metaratings.ru.

По итогам 17 туров «Спартак» занимает вторую позицию в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 36 очков. Лидером является «Зенит» с 42 очками.