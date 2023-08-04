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Сегодня, 00:40

Чернышов: «Агенты предлагали откаты. Доходило до 300 тысяч долларов»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Андрей Чернышов.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
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Экс-главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о том, какие предложения ему поступали от футбольных агентов.

— Агенты вам рассказывали, что настроены против вас?

— Я с агентами почти не общаюсь. Нет близких отношений ни с кем. Хотя в чем только меня не обвиняли!

— Как делали предложения прежде?

— В основном это было в «Спартаке». Пихали игроков — одного, другого!

— Открыто предлагая откат?

— Конечно.

— Сумма?

— Звучала цифра около 200-300 тысяч долларов. Говорилось без всякого смущения: «Ты скажешь, что нужен этот футболист, мы решаем вопрос по трансферу. Твой заработок вот такой».

Андрей Чернышов и&nbsp;Егор Титов. Разговор по пятницам с Андреем Чернышовым. Так кто же кормил «Спартак» бромантаном?

— Что отвечали?

— «Ребята, идите... Если игрок хороший, я первый скажу, что он нужен». Помните, что было, когда я ушел из «Спартака»?

— Что?

— Червиченко в то время дружил с Васей Уткиным. Целый «Футбольный клуб» про меня выпустили!

— Как-то не отложилось.

— Было-было! Утверждалось, будто я деньги беру за вызов игроков в молодежную сборную. Конкретная цифра фигурировала — 50 тысяч долларов!

— Вы — с футболистов?

— Да! Я поразился. С кого беру — с Билялетдинова? Жиркова? Или с Акинфеева? Наверное, можно было взять кого-то левого...

— Но у левого нет 50 тысяч.

— Может, и есть. Но вы мне покажите левого в той сборной! Так что давление на меня было жуткое.

Андрей Чернышов
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