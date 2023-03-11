Чернышев: «Дзюба очень опасен, поэтому «Ахмату» надо быть с ним начеку»

Экс-тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов рассказал, чего ждет от матча 19-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Локомотив». Он отметил, что форвард московского клуба Артем Дзюба очень опасен.

«Жду напряженный и интересный матч, тем более что обе команды стартовый после зимней паузы тур провели успешно — добились побед. Дзюба еще и оформил хет-трик, показав, что снова опасен. «Ахмат» в своих стенах действует уверенно, редко проигрывает. Сейчас команда находится в верхней части турнирной таблицы, а домашняя победа приблизит подопечные Сергея Ташуева к лидирующей группе. Фаворита сложно назвать, если честно. Раньше я бы выделил грозненцев, но железнодорожники слишком уверенно провели свою встрече с «Ростовом». Думаю, что будет обилие забитых мячей, продолжения голевой феерии Дзюбы. Артем очень опасен, поэтому «Ахмату» надо быть с ним начеку», — приводит слова Чернышова Betonmobile.ru.

Матч «Ахмат» — «Локомотив» состоится сегодня, 11 марта. Начало — в 16.30 мск.