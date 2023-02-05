Чернышов: «Дзюба квалифицированный футболист, он бы точно смог себя проявить в Сербии»

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Экс-тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов считает, что экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюба мог бы попробовать себя в чемпионате Сербии.
«Слышал, что «Црвена Звезда» хотела видеть в своих рядах Артема, но что-то у них не получилось. Видимо, форвард захотел оказаться в более статусном чемпионате. Сейчас вопрос точно закрыт, белградцы взяли двух игроков в переднюю линию. Дзюба — квалифицированный футболист, он бы точно смог себя проявить в Сербии. Но потянуть его финансовые условия смогли бы только «Црвена Звезда» и «Партизан», другие не в состоянии конкурировать. Так что вряд ли его мы в сербском чемпионате увидим», — приводит слова Чернышова Betonmobile.ru.
С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.
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