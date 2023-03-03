Андрей Чернышов: «Игра с «Уралом» будет непростой, но «Спартак» находится в неплохой форме»

Экс-главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов считает, что матч с «Уралом» в 18-м туре РПЛ не станет для красно-белой легкой прогулкой.

«Встреча будет непростой. Команды только-только стартовали после долгого перерыва, провели по две встречи с Кубке России. Будет сложная игра, надо еще войти в свою колею. Все будет зависеть от того, кто первый возьмет ход противостояния под свой контроль и будет диктовать свои условия. «Спартак» находится в неплохой форме. «Урал» хорошо смотрелся осенью. Гончаренко удачно вернулся в стан «шмелей». «Урал» претендует на то, чтобы закончить сезон в первой части турнирной таблицы. А ведь они были внизу в начале турнира», — приводит слова Чернышова Betonmobile.ru.

Встреча 18-го тура чемпионата России «Спартак» — «Урал» состоится 4 марта и пройдет на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 14.00 мск.