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Сегодня, 11:27

Андрей Чернышов: «Игра с «Уралом» будет непростой, но «Спартак» находится в неплохой форме»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов считает, что матч с «Уралом» в 18-м туре РПЛ не станет для красно-белой легкой прогулкой.

«Встреча будет непростой. Команды только-только стартовали после долгого перерыва, провели по две встречи с Кубке России. Будет сложная игра, надо еще войти в свою колею. Все будет зависеть от того, кто первый возьмет ход противостояния под свой контроль и будет диктовать свои условия. «Спартак» находится в неплохой форме. «Урал» хорошо смотрелся осенью. Гончаренко удачно вернулся в стан «шмелей». «Урал» претендует на то, чтобы закончить сезон в первой части турнирной таблицы. А ведь они были внизу в начале турнира», — приводит слова Чернышова Betonmobile.ru.

Встреча 18-го тура чемпионата России «Спартак» — «Урал» состоится 4 марта и пройдет на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 14.00 мск.

Источник: Betonmobile
Андрей Чернышов
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