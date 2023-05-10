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Сегодня, 08:44

Чернышов: «Спартаку» не стоит делать резких шагов, дайте Абаскалю поработать в следующем сезоне»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался о будущем Гильермо Абаскаля в команде.

«Вопрос сложный, его лучше адресовать тем людям, которые принимают в «Спартаке» решения. Несколько месяцев назад с Абаскалем был продлен контракт, значит, руководство убедилось, что это именно тот специалист, с которым команда может двигаться вперед. Его работа за первые полгода понравились многим. После зимней паузы были неудачные игры, но я это связываю с тем, что у испанца не было большого опыта подготовки команд к весенней части сезона. Думаю, что он подкорректирует свой план подготовки в следующем сезоне, если, конечно, захочет тут остаться. Не надо сейчас делать каких-то резких шагов, а дать Абаскалю поработать в следующем сезоне», — приводит слова Чернышова Betonmobile.ru.

«Спартак» идет на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков за 26 туров. Второе место занимает ЦСКА с 51 очком.

Источник: https://betonmobile.ru/andrey-chernyishov-spartaku-ne-stoit-delat-rezkih-shagov-dayte-abaskalyu-porabotat-v-sleduyushhem-sezone
Андрей Чернышов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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