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5 сентября, 16:40

Червиченко: «Матыцын — лучший выбор для «Спартака»

Иван Шитик
Корреспондент
Андрей Червиченко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на новость о том, что председателем совета директоров «Спартака» скорее всего станет первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын.

«Лучше, конечно, об этом говорить, когда станет. Но думаю, что для «Спартака» — это лучший выбор. Александр Кузьмич — человек рассудительный, спокойный и вдумчивый. Если он будет возглавлять «Спартак», то там все будет максимально грамотно, без резких движений и максимально продуктивно и позитивно для команды», — сказал Червиченко «Спорт День за Днем».

22 августа «Лукойл» объявил о покупке 100 процентов акций «Спартака» и выкупе стадиона «Открытие Банк Арена». Федун вышел из состава акционеров и оставил пост председателя совета директоров красно-белых.

«Спартак» набрал 16 очков в 8 матчах занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московский клуб 11 сентября сыграет в гостях против «Ростова».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/chervichenko-matytsyn-luchshiy-vybor-dlya-spartaka
ФК Спартак (Москва)
Александр Матыцын
Андрей Червиченко
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