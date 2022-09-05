Червиченко: «Матыцын — лучший выбор для «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на новость о том, что председателем совета директоров «Спартака» скорее всего станет первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын.

«Лучше, конечно, об этом говорить, когда станет. Но думаю, что для «Спартака» — это лучший выбор. Александр Кузьмич — человек рассудительный, спокойный и вдумчивый. Если он будет возглавлять «Спартак», то там все будет максимально грамотно, без резких движений и максимально продуктивно и позитивно для команды», — сказал Червиченко «Спорт День за Днем».

22 августа «Лукойл» объявил о покупке 100 процентов акций «Спартака» и выкупе стадиона «Открытие Банк Арена». Федун вышел из состава акционеров и оставил пост председателя совета директоров красно-белых.

«Спартак» набрал 16 очков в 8 матчах занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московский клуб 11 сентября сыграет в гостях против «Ростова».