Червиченко — об убытках «Спартака»: «Вам один Дуарте обходится примерно в миллионов шесть. Это нормально?»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» убытки красно-белых в 2,35 миллиарда рублей по итогам года.

«Связаны такие траты с уходом Федуна? Я так понимаю, еще при нем начинали тратить такие деньги. Я думаю, этот вопрос нужно адресовать спортивному директору. Он обеспечивает самые большие расходы. Вопрос другой, почему при таких убытках команда борется всего-лишь за второе место, причем попрощавшись с первым местом еще за 6 туров до конца чемпионата. Если вы покупаете какую-то фигню, то хотя бы боритесь до последнего тура. А так — процесс чистого раздробления клуба», — сказал Червиченко «СЭ».

Червиченко также высказался о том, стоит ли меньше платить агентам.

«Агенты получают десять процентов со сделки. А тут еще за Дуарте платят около пяти миллионов, плюс не забывайте, какую зарплату он получает. Вот вам один Дуарте обходится примерно в миллионов шесть. Это нормально? Плюс туда добавьте Николсона, Бальде и еще людей, которые сидят на скамейке. Вот вам и расходы. Если лишний баласт убрать, глядишь, и все не так печально будет. Но, наверное, чьи-то интересы будут задеты, тех, кто и обеспечивает минус своими покупками», — добавил Червиченко.

«Спартак» стал самым убыточным клубом РПЛ по итогам 2022 года. Красно-белые в чистом минусе на 2,351 миллиарда рублей. Самыми прибыльными клубами стали «Крылья Советов» (777,5 миллиона), «Сочи» (750,3 миллиона) и «Зенит» (647,5 миллиона).

(Сергей Жуков)