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Сегодня, 09:35

Червиченко — о Дуарте: «С ним надо расставаться. Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что москвичам надо расстаться с защитником Алексисом Дуарте летом.

— «Спартак» заслуживает аплодисментов за эту игру?

— Качественный матч в исполнении гостей. Бились, старались, во многих эпизодах не уступали «Зениту». Но в итоге сказалась разница в составах и максимальные просчеты «Спартака» в селекции. У каждого поражения есть фамилия и имя. Нам они хорошо теперь известны. В целом не стоит удивляться тому, что команда Семака вновь стала чемпионом. Все довольно объективно. Вы же видели, что, по сути, второй состав принес сине-бело-голубым победу. Мантуан отдал, Сергеев забил. Это очень показательно, что люди, которые выходят на замену, решают судьбу встречи. Причем не в первый раз в нынешнем сезоне. Снова повторю свою мысль: зимние приобретения красно-белых просто-напросто ослабили команду...

— Ваш «любимый» футболист Дуарте вновь отличился.

— Да уж, не подвел. (Смеется.) Подтвердил мои тезисы. Кроме того, не было Джикии. Как играть без столпа обороны? Все полетело к черту... Я же еще до матча говорил, что «Спартак» пропустит три мяча. В итоге получили «треху».

— Как теперь быть с Дуарте?

— Наверное, сейчас уже очевидно, что это максимально неудачный трансфер. Вполне возможно, что Дуарте неплохой игрок. Но так бывает... Не попал в свою команду. Наверное, с ним лучше расстаться. Если не пошло с самого начала, дальше будет хуже. У меня такой принцип: лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас.

7&nbsp;мая. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 3:2. Квинси Промес. «Спартак» заставил «Зенит» отбиваться. Ошибки Кукуяна? А Левников в Москве «Ростов» не прибивал?" Мнение Червиченко
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
Андрей Червиченко
0
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