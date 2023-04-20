Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:15

Червиченко: «И сколько болельщикам «Спартака» ждать нового трофея? Лет шестнадцать?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
«Спартак».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после поражения от «Акрона» (1:2) в Кубке России выразил мнение, что красно-белые продолжат испытывать трудности и в чемпионате страны.

— Кто из игроков явно не уровень «Спартака»?

— Да вся команда играет уныло. Как будто жилы из них вытянули... Ну что-то бегают, куда-то подают... Где драйв, где азарт? Может, они думали, что на одной ноге пройдут «Акрон»? Хотя не могли не понимать, что эта команда уже высадила «Локомотив» и «Динамо». Не знаю... А тем, кто в этом матче не участвовал, надо поменьше ногами и руками размахивать и на судей орать, чтобы «Спартак» не вылетал на таком этапе.

— Это вы, видимо, про Соболева?

— Ну да. Нельзя так подводить свою команду. И сколько теперь болельщикам «Спартака» ждать нового трофея? Лет шестнадцать?

— Зиньковский сегодня тоже не убедил?

— Да никто меня не убедил. Только Максименко потащил три мертвых мяча. Тавареш «плюнул» неплохо, но когда он так же попадет в следующий раз?

— Что ждет «Спартак» в чемпионате? Сейчас предстоят игры с «Краснодаром», «Ростовом», «Зенитом»...

— Ситуация непростая. Джикия вроде поправился. Но ему еще потребуется какое-то время, чтобы обрести форму после травмы. Пока он не выйдет на свой пик, «Спартак» продолжит сбоить в обороне. Про Дуарте я уже сказал. Ну и Чернов — сами понимаете... Не то это все. Ни о чем.

Алексис Дуарте в&nbsp;матче Кубка России &laquo;Акрон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «После такой игры сказал бы Дуарте: «Чемодан — вокзал — Парагвай». Червиченко — о провале «Спартака»

Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
11
13
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российский нападающий впервые забил в плей-офф. И это в 34 года!
Криштиану чуть не удалили за прием из ММА. «Аль-Наср» проиграл и упускает чемпионство
Минобороны Украины заявило о начале контрнаступления ВСУ в Донбассе
От чистого листа: типографии нашли замену бумаге из Европы в Китае и Турции
Экс-замминистра культуры Ярилова задержана по делу о хищении с «Пушкинских карт»
В автосалонах РФ осталось около 300 новых иностранных автомобилей массового сегмента
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Полузащитник «Урала» Егорычев не считает, что в FONBET Кубке России будет легче после вылета «Спартака»
Полузащитник «Урала» назвал фактор, который поможет команде в ответном матче с ЦСКА
Полузащитник «Урала» Егорычев: «Пенальти? В игре казалось, что очень спорное решение»
Червиченко: «Вопросы к Абаскалю? В первую очередь к тем, кто приобретает такое непотребство»
«После такой игры сказал бы Дуарте: «Чемодан — вокзал — Парагвай». Червиченко — о провале «Спартака»
Защитник ЦСКА Дыбленко рассказал, что давно пришел к исламу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каманцев рассказал, когда состоится судейский семинар с Карпиным

Гвинейский нападающий «Пари НН» Янсане: «Приму российское гражданство, если предложат»