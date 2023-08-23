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РПЛ

Сегодня, 12:24

Червиченко верит в успех «Краснодара» в РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о лидерстве «Краснодара» и «Урала» в РПЛ-2023/24.

«В прошлом году «Ростов» был на лидирующих позициях, в этом — «Краснодар» и «Урал». Я давно жду от краснодарского клуба, что команда подтянется на вверх и будет бороться за первую строчку. В этом сезоне так и получается. Если бы не гол на 97-й минуте в матче с «Локомотивом», то «Краснодар» шел бы с хорошим отрывом от всех. А у «Урала» такой же эффект, как и «Ростова». Они сейчас на кураже, хорошо идут, играют и бегают. Я думаю, что до перерыва обеспечат себе место в премьер-лиге на будущий сезон, но в следующем году уже будут сражаться в зоне вылета, как это было до этого. А сейчас «Урал» постепенно опустится в середину таблицы», — приводит слова Червиченко Betonmobile.

В чемпионате России лидирует «Краснодар», в пяти турах набрав 13 очков. Столько же баллов и у идущего вторым «Урала». Следом расположились «Динамо» и «Зенит» (по 10 очков).

Источник: Betonmobile
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Урал
Андрей Червиченко
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
Результаты / календарь
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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