Червиченко верит в успех «Краснодара» в РПЛ

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о лидерстве «Краснодара» и «Урала» в РПЛ-2023/24.

«В прошлом году «Ростов» был на лидирующих позициях, в этом — «Краснодар» и «Урал». Я давно жду от краснодарского клуба, что команда подтянется на вверх и будет бороться за первую строчку. В этом сезоне так и получается. Если бы не гол на 97-й минуте в матче с «Локомотивом», то «Краснодар» шел бы с хорошим отрывом от всех. А у «Урала» такой же эффект, как и «Ростова». Они сейчас на кураже, хорошо идут, играют и бегают. Я думаю, что до перерыва обеспечат себе место в премьер-лиге на будущий сезон, но в следующем году уже будут сражаться в зоне вылета, как это было до этого. А сейчас «Урал» постепенно опустится в середину таблицы», — приводит слова Червиченко Betonmobile.

В чемпионате России лидирует «Краснодар», в пяти турах набрав 13 очков. Столько же баллов и у идущего вторым «Урала». Следом расположились «Динамо» и «Зенит» (по 10 очков).