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Сегодня, 17:58

Червиченко: «Мешков разобрался с отмененным голом «Спартака» в конце матча с «Уралом»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о судействе в матче 18-го тура против «Урала» (2:2).

«Почему не показали желтую Селихову, когда он в центре поля сбил соперника? Он как минимум должен был желтую получать, никто об этом что-то не говорит. Мешков разобрался с отмененным голом в конце матча. VAR не такой слепой был, как в кубковом матче против «Локомотива», логично не засчитали гол. «Зенит» на 99% обыграет «Пари НН», и после этого уже шанса догнать питерцев не будет», — приводит слова Червиченко Metaratings.ru.

После этого матча «Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 5 очков. При этом у петербуржцев матч в запасе. «Урал» с 22 очками — на 10-й строчке.

Источник: https://metaratings.ru/news/chervichenko-meshkov-razobralsya-s-otmenyonnym-golom-spartaka-v-konce-matcha-s-uralom-var-ne-takoi-slepoi-byl-232780/
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ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Андрей Червиченко
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