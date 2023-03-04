Червиченко: «Мешков разобрался с отмененным голом «Спартака» в конце матча с «Уралом»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о судействе в матче 18-го тура против «Урала» (2:2).

«Почему не показали желтую Селихову, когда он в центре поля сбил соперника? Он как минимум должен был желтую получать, никто об этом что-то не говорит. Мешков разобрался с отмененным голом в конце матча. VAR не такой слепой был, как в кубковом матче против «Локомотива», логично не засчитали гол. «Зенит» на 99% обыграет «Пари НН», и после этого уже шанса догнать питерцев не будет», — приводит слова Червиченко Metaratings.ru.

После этого матча «Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 5 очков. При этом у петербуржцев матч в запасе. «Урал» с 22 очками — на 10-й строчке.