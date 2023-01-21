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Сегодня, 13:31

Червиченко: «Думаете, Семак еще где-то сможет ярко проявить себя?»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о том, кому из отечественных специалистов пора сменить РПЛ.

«Одно на другое менять — только время терять. Зачем что-то искать, если и так хорошо. Думаете, Семак еще где-то сможет ярко проявить себя? «Зенит» по составу сильнее всех, поэтому его успехи в первую очередь — успехи состава команды и руководства, приобретающих таких игроков. Тем более, мы видели много раз, как Сергей Богданович даже с таким составом умудрялся проваливаться и в Лиге чемпионов в том числе. Карпин на сегодняшний день лучший наш тренер. Но он уже был заграницей, ему это не надо. В Европе с нынешним уровнем русофобии нам там не место», — приводит слова Червиченко Sport24.

Семак работает в «Зените» с 2018 года. За это время вместе с питерской командой он 4 раза выиграл РПЛ, трижды Суперкубок России и один раз становился победителем Кубка страны.

Карпин в настоящее время является главным тренером сборной России и «Ростова».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-21-dumayete-semak-smozhet-gde-to-yarko-proyavit-sebya-chervichenko-o-tom-komu-iz-rossiyskikh-trenerov-pora-smenit-rpl
Валерий Карпин
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
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ФК Зенит
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Андрей Червиченко
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