Червиченко: «Думаете, Семак еще где-то сможет ярко проявить себя?»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о том, кому из отечественных специалистов пора сменить РПЛ.

«Одно на другое менять — только время терять. Зачем что-то искать, если и так хорошо. Думаете, Семак еще где-то сможет ярко проявить себя? «Зенит» по составу сильнее всех, поэтому его успехи в первую очередь — успехи состава команды и руководства, приобретающих таких игроков. Тем более, мы видели много раз, как Сергей Богданович даже с таким составом умудрялся проваливаться и в Лиге чемпионов в том числе. Карпин на сегодняшний день лучший наш тренер. Но он уже был заграницей, ему это не надо. В Европе с нынешним уровнем русофобии нам там не место», — приводит слова Червиченко Sport24.

Семак работает в «Зените» с 2018 года. За это время вместе с питерской командой он 4 раза выиграл РПЛ, трижды Суперкубок России и один раз становился победителем Кубка страны.

Карпин в настоящее время является главным тренером сборной России и «Ростова».