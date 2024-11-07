Ещенко назвал нормальным решение КДК: «В следующий раз Литвинов будет бить первым»

Экс-футболист «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать защитника ЦСКА Виллиана Рошу на 3 игры и полузащитника красно-белых Руслана Литвинова на 2 игры по итогам матча 14-го тура РПЛ.

«Дисквалификация Литвинова? Если это трактовали как удар, значит так и есть. Нормальное решение. Только надо было это раньше пресекать, когда заварушка начиналась. До заварушки можно было дать кому-то желтую. У нас в футболе разве можно распускать руки? Нельзя! Роше дали три игры, Бабичу ничего не дали, хотя он тоже хватал за горло. Судью даже нельзя трогать, а тут игроков. Поэтому нормальное решение. Одной игрой больше, одной меньше...В следующий раз Литвинов будет бить первым», — сказал Ещенко «СЭ».

Во втором тайме матча между футболистами произошла массовая драка, в результате которой были удалены Виллиан Роша и Руслан Литвинов.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.