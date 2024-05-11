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Сегодня, 19:48

Ещенко — о победе «Спартака» над «Краснодаром»: «Игроки сейчас сами получают удовольствие, поэтому и побеждают»

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Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко в комментарии для «СЭ» прокомментировал победу красно-белых над «Краснодаром» (1:0) в матче 28-го тура РПЛ.

«Ребята молодцы! Видно, что они воодушевлены и играют раскрепощено. Игроки сейчас сами получают удовольствие, поэтому забивают и побеждают. У «Спартака» сейчас неплохие шансы, чтобы попасть в тройку. Еще и «Динамо» с «Краснодаром» друг с другом сыграют, и кто-то точно потеряет очки. Так что шансы на медали у команды довольно хорошие», — сказал Ещенко «СЭ».

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют гол Романа Зобнина в&nbsp;ворота &laquo;Краснодара&raquo;. «Спартак» вмешался в чемпионскую гонку. «Краснодар» может забыть о золоте?

«Спартак» (46 очков) поднялся на четвертое место в РПЛ. «Краснодар» (50) остается вторым, но может опуститься на третью строчку по итогам тура, если «Динамо» (50) наберет очки в матче с «Балтикой». «Быки» не сумели одержать победу и забить в третьем матче кряду.

Денис Сафронов

Андрей Ещенко
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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