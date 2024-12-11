Ещенко — о чистке в «Спартаке»: «Игнатов полгода отсидел, можно и в аренду теперь уйти, поиграть»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию, что в зимнее трансферное окно «Спартак» может расстаться с восемью футболистами.

«Требуют усиления позиции крайних защитников. Я читал, что 8 человек уберут. А кто тогда будет играть? На их позиции тоже надо кого-то брать. По факту тренер решает. Если он не видит игрока в команде, то нужно уходить и играть. Особенно молодым. Что делать Игнатову? Конечно, нужно уходить. Он отсидел полгода. Можно и в аренду теперь уйти, поиграть», — сказал Ещенко «СЭ».

Ранее сообщалось, что Антон Зиньковский, Даниил Хлусевич, Александр Селихов, Михаил Игнатов, Миенти Абена, Хесус Медина, Виллиан Жозе и Шамар Николсон с большой долей вероятности покинут московский клуб этой зимой.

Дарик Агаларов