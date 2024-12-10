Ещенко — об Угальде: «Он и в чемпионском «Спартаке» играл бы»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» предположил, смог ли бы заиграть нынешний форвард «Спартака» Манфред Угальде в чемпионском составе 2016-2017 годов.

«Он и в чемпионском «Спартаке» играл бы. Угальде — техничный, работоспособный форвард. Был бы он на ведущих ролях или скорее на подмене? Тяжело сказать. Не было в том «Спартаке» игроков подмены. Попов и Джано меняли друг друга, и мы от этого только выигрывали. С Угальде было бы то же самое», — сказал Ещенко «СЭ».

За 18 матчей текущего сезона 22-летний костариканец забил 15 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Trasfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 9 миллионов евро.

Дарик Агаларов