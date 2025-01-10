Ещенко: «Спартаку» нужно укрепить оборону для борьбы за чемпионство в РПЛ»

Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко назвал позиции, которые надо укрепить красно-белыми в зимнее трансферное окно.

«На мой взгляд, «Спартаку» нужно укрепить оборону для борьбы за чемпионство в РПЛ. А если быть точнее, то купить крайних, левого и правого защитника во время зимнего трансферного окна.

Если красно-белые будут играть так же, как осенью, то почему бы не стать чемпионами? Тем более, что в первом круге обыграли конкурентов. Но спартаковцам будет непросто, потому что все соперники по-особенному настраиваются на матчи с народной командой», — цитирует «РБ Спорт» Ещенко.

«Спартак» набрал 37 очков в 18 турах и занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ.