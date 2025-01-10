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Сегодня, 07:58

Ещенко: «Спартаку» нужно укрепить оборону для борьбы за чемпионство в РПЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко назвал позиции, которые надо укрепить красно-белыми в зимнее трансферное окно.

«На мой взгляд, «Спартаку» нужно укрепить оборону для борьбы за чемпионство в РПЛ. А если быть точнее, то купить крайних, левого и правого защитника во время зимнего трансферного окна.

Если красно-белые будут играть так же, как осенью, то почему бы не стать чемпионами? Тем более, что в первом круге обыграли конкурентов. Но спартаковцам будет непросто, потому что все соперники по-особенному настраиваются на матчи с народной командой», — цитирует «РБ Спорт» Ещенко.

«Спартак» набрал 37 очков в 18 турах и занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Андрей Ещенко
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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