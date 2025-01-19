Ещенко: «Спартаку» надо выигрывать Зимний кубок РПЛ и закладывать характер победителя»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от Winline Зимнего кубка РПЛ.

«Если будет свободное время, посмотрю турнир. Я же трехкратный чемпион! «Спартаку» нельзя побеждать в зимних турнирах? Им надо выигрывать все! После побед зимой мы и Кубок брали, и серебрянные медали. Просто когда мы стали чемпионами, такого турнира еще не было. Так что это просто совпадение. Интересно посмотреть на подготовку команд, тем более, когда есть спортивная составляющая. Не кровь из носу, но «Спартаку» надо выигрывать и закладывать характер победителя. Плюс это хорошая возможность просмотреть игроков. Главное, чтобы без травм», — сказал Ещенко «СЭ».

Матчи пройдут в Абу-Даби (ОАЭ). В группе 1 сыграют «Спартак», «Краснодар» и «Динамо», в группе 2 — «Зенит», ЦСКА и «Ростов».

Победителем зимнего турнира РПЛ в 2023 и 2024 годах становился «Спартак».