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Сегодня, 12:29

Ещенко — о работе Станковича: «Если не будет результата, то какие-то выводы должны сделать»

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Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» оценил работу главного тренера красно-белых Деяна Станковича в сезоне.

«Стоит ли сейчас критиковать Станковича за результаты? Нет результата — конечно критикуют, если есть результат — тогда критики нет. Все будет видно в конце сезона. Остается трудиться и работать, отдаваться на 100 процентов, быть единым коллективом. Думаю, что тяжело будет сократить отрыв в 11 очков, хотя впереди еще много игр. Ситуация интересная, конечно, набрали иностранцев. Опять их менять? Поэтому, может, пускай и работает Станкович. Хотя, если не будет результата, то какие-то выводы должны будут сделать», — сказал Ещенко «СЭ».

19 октября «Спартак» дома проиграл «Краснодару» (0:3) в 12-м туре РПЛ. Красно-белые идут на шестом месте в чемпионате, набрав 19 очков.

(Александр Абустин)

Андрей Ещенко
Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)

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