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Сегодня, 15:43

Ещенко — о возможном возвращении Промеса: «Думаю, «Спартак» вернет легенду»

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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» оценил возможное возвращение нападающего Квинси Промеса в стан красно-белых.

Ранее «СЭ» сообщил, что следующее слушание по делу Промеса в суде ОАЭ должно состояться в конце января. С высокой долей вероятности после этого заседания Квинси будет разрешено покидать территорию страны.

«Сейчас нечего фантазировать. Будет ясность — можно будет размышлять. Думаю, «Спартак» вернет легенду», — сказал Ещенко «СЭ».

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. После зимних сборов команды в прошлом сезоне его задержали в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. Футболист на родине проходит обвиняемым по двум делам — о нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков.

Осенью 2024 года 33-летний нидерландец присоединился к клубу из второго дивизиона ОАЭ «Дубай Юнайтед».

Дарик Агаларов

4
Андрей Ещенко
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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