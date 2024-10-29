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Сегодня, 13:49

Ещенко: «Мне понравилось, как Черданцев подколол Карпина»

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Бывший защитник сборной России Андрей Ещенко рассказал о своем отношении к полемике комментаторов и футболистов.

«Иногда бывает, что я выключаю звук, когда смотрю футбол. Но тот же Черданцев смешно сказал, что надо выключать матч, если «Ростов» играет неинтересно. Хороший подкол Карпина, мне он понравился», — приводит слова Ещенко Metaratings.ru.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что смотрит футбол без звука, так как ему не нравится слушать российских комментаторов, и призвал последних не оценивать футбол.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Ещенко
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу

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