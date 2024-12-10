Сегодня, 14:35
Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о перспективах красно-белых в чемпионской гонке.
«Спартаку» ничто не мешает набрать кондиции за зимнюю паузу и показать такую же успешную игру. Что не позволяло им играть так раньше? Главный тренер определялся с составом. Наиграли наконец, а то постоянно менялись. Стабильность состава играла роль», — сказал Ещенко «СЭ».
После 18 туров в рамках РПЛ «Спартак» занимает третью строчку турнирной таблицы, имея в активе 37 очков.
Дарик Агаларов