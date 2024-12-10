Ещенко — о перспективах «Спартака» в чемпионской гонке: «Ничто не мешает набрать кондиции за зимнюю паузу»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о перспективах красно-белых в чемпионской гонке.

«Спартаку» ничто не мешает набрать кондиции за зимнюю паузу и показать такую же успешную игру. Что не позволяло им играть так раньше? Главный тренер определялся с составом. Наиграли наконец, а то постоянно менялись. Стабильность состава играла роль», — сказал Ещенко «СЭ».

После 18 туров в рамках РПЛ «Спартак» занимает третью строчку турнирной таблицы, имея в активе 37 очков.

Дарик Агаларов