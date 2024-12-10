Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:35

Ещенко — о перспективах «Спартака» в чемпионской гонке: «Ничто не мешает набрать кондиции за зимнюю паузу»

Telegram Дзен

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о перспективах красно-белых в чемпионской гонке.

«Спартаку» ничто не мешает набрать кондиции за зимнюю паузу и показать такую же успешную игру. Что не позволяло им играть так раньше? Главный тренер определялся с составом. Наиграли наконец, а то постоянно менялись. Стабильность состава играла роль», — сказал Ещенко «СЭ».

После 18 туров в рамках РПЛ «Спартак» занимает третью строчку турнирной таблицы, имея в активе 37 очков.

Дарик Агаларов

Андрей Ещенко
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Цены на кофе арабика обновили рекорд
Судья АПЛ Кут уволен после публикации видео с оскорблениями Клоппа
Кадыров назвал речь Путина на вручении наград сигналом недоброжелателям на Западе
Кремль выявил топ-10 проблем, волнующих россиян
Капитан «Зенита» Дуглас Сантос считает себя на 50 процентов русским
«Спартак» устраивает распродажу, «Локо» не собирается отдавать «Зениту» Батракова, лидер «Динамо» захотел на родину. Главные трансферные слухи РПЛ за 10 декабря
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Бензин для «Спартака» — мотивация для «Зенита». Колонка Казакова
Билялетдинов считает, что «Локомотив» навязал борьбу лидерам РПЛ
Ещенко — об Угальде: «Он и в чемпионском «Спартаке» играл бы»
«Динамо» объявило о продлении контракта с Маричалем
Канчельскис рассказал, что его внимание сконцентрировано на европейском футболе
Карпукас считает, что «Локомотиву» сейчас нужна пауза
Сегодня
Вчера
Неделя