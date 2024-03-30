Ещенко — о реализации «Спартака»: «Отсутствие Промеса — потеря, но и в «Спартаке» люди не просто так набраны»

Экс-футболист «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о трехматчевой безголевой серии красно-белых в РПЛ.

«Сегодня моменты были. Могли забивать. Соболев играл хорошо. Вопросы про реализацию стоит адресовать главному тренеру. Конечно, отсутствие Промеса — потеря, но и в «Спартаке» люди не просто так набраны. Они должны решать задачи, но играют не так ярко, как хотелось бы», — сказал Ещенко «СЭ».

После ничьи с «Уралом» (0:0) «Спартак» набрал 32 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые опередили «Локомотив» (32 очка и 6-е место), у которого остается один матч в запасе.