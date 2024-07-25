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Сегодня, 18:25

Ещенко — об ошибке Максименко: «Он уже опытный игрок, переварит»

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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением об ошибке вратаря московской команды Александра Максименко в матче первого тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2).

«Думаю, что это ошибка. Если игрок есть свободный, то надо безопаснее играть. Просто надо анализировать и правильно выбирать. Максименко уже опытный игрок, переварит и нормально будет. Сейчас не повлияет на него это негативно, если бы это был его первый матч, тогда бы повлияло», — сказал Ещенко «СЭ».

Следующий матч «Спартак» сыграет против «Химок». Встреча пройдет 28 июля 2024 года на стадионе «Арена Химки». Начало — в 15:00 по московскому времени.

Александр Абустин

Александр Максименко
Андрей Ещенко
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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