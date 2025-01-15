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Ещенко связывает уход Тавареша с увольнением Абаскаля: «Гильермо уже нет, теперь и Томаша убрали»

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Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением об уходе защитника Томаша Тавареша из московского клуба.

«Если он был в аренде, значит, не был нужен «Спартаку». При ком-то он играл, а при ком-то — нет. При Абаскале же он играл, Абаскаля уже нет, теперь и Тавареша убрали. Да и то, он особо не играл, потому что выходили Денисов, Хлусевич и Зобнин. В нем не нуждаются, поэтому и расторгли контракт. Жизнь продолжается, здесь он не нужен. Может, кому-то другому пригодится», — сказал Ещенко «СЭ».

15 января пресс-служба «Спартака» сообщила, что Тавареш покинул клуб. Контракт с 23-летним португальцем расторгнут по соглашению сторон.

Тавареш перешел в «Спартак» из «Бенфики» в январе 2023 года. Он провел за красно-белых 22 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Летом 2023 года защитник получил разрыв крестообразных связки колена, из-за которого он не играл почти 9 месяцев.
Первую часть сезона-2024/25 португалец провел на правах аренды в австрийском ЛАСКе.

Александр Абустин

Андрей Ещенко
ФК Спартак (Москва)
Томаш Тавареш
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