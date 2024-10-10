Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:11

Ещенко: «Иногда в «Спартаке» такие провалы, будто не играют друг за друга»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник сборной России и «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от игры красно-белых в сезоне-2024/25.

«Будет ли «Спартак» бороться за чемпионство? Тяжело сказать. Могут дальше продолжать так же хорошо, как и начали чемпионат. На дистанции посмотрим. Надеюсь, что объединятся и будут играть друг за друга. Иногда случаются такие провалы, будто не играют друг за друга», — приводит слова Ещенко Metaratings.ru.

«Спартак» после 11 туров РПЛ занимает шестое место в турнирной таблице с 19 очками. В следующем туре команда Деяна Станковича сыграет в Москве против «Краснодара». Матч состоится в субботу, 19 октября.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Ещенко
ФК Спартак (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Головин раскрыл, зачем прилетел из Монако. Что происходит в сборной России
Медведев проиграл Синнеру в четвертьфинале турнира в Шанхае
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Мирра Андреева проиграла сестре Эрике во втором круге турнира в Ухане
Сегодня
Вчера
Неделя