Ещенко: «Со сменой тренера в «Спартаке» идет позитив. Календарь позволяет побороться за тройку»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу красно-белых над «Локомотивом» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ.

«Видно, что пацаны раскрепощенные и на них меньше давят. Даже те, кто вышли, не играя долгое время, проявили себя достойно. Где-то проиграли воздух, борьбу, можно было даже доводить счет до разгромного. Но хорошо, что и так выиграли. Со сменой тренера в «Спартаке» идет позитив. Четвертое место будет хорошим показателем по итогам сезона. Конечно, календарь позволяет побороться и за тройку. Ближайших конкурентов они обыграли», — сказал Ещенко «СЭ».

После 26 туров чемпионата России «Спартак» (42 очка) занимает 4-е место в турнирной таблице. «Локомотив» (41) идет на пятой строчке.