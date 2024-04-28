Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:10

Ещенко: «Со сменой тренера в «Спартаке» идет позитив. Календарь позволяет побороться за тройку»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу красно-белых над «Локомотивом» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ.

«Видно, что пацаны раскрепощенные и на них меньше давят. Даже те, кто вышли, не играя долгое время, проявили себя достойно. Где-то проиграли воздух, борьбу, можно было даже доводить счет до разгромного. Но хорошо, что и так выиграли. Со сменой тренера в «Спартаке» идет позитив. Четвертое место будет хорошим показателем по итогам сезона. Конечно, календарь позволяет побороться и за тройку. Ближайших конкурентов они обыграли», — сказал Ещенко «СЭ».

После 26 туров чемпионата России «Спартак» (42 очка) занимает 4-е место в турнирной таблице. «Локомотив» (41) идет на пятой строчке.

Андрей Ещенко
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
3
Обсудить
Читайте также
Бах пообещал палестинцам дополнительные квоты для выступления на Играх в Париже
Организаторы чемпионата Европы по боксу извинились за инцидент с отключением гимна России на церемонии награждения
В Армении протестующие перекрыли дорогу Армения – Иран в Вайоц-Дзорской области
«Не надо из Ислама делать непобедимого супергероя». Арман Царукян — о бое с Махачевым, самых дорогих подарках и противостоянии с Конором
Генеральские прогоны: чем может завершиться дело замминистра обороны Иванова
ВСУ обстреляли храм в Донецке в Вербное воскресенье
Популярное видео
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Динамо» — «Зенит», «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
«Балтика» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча
Гегемонии конец? «Зенит» пал в Москве: «Динамо» вернулось в золотую гонку
«Динамо» впервые в истории выиграло у «Зенита» оба матча в одном чемпионате России
Медведев — о поражении «Зенита» от «Динамо»: «Сейчас с игроками побеседуем»
Гол Тюкавина принес «Динамо» победу над «Зенитом»
«Динамо» победило «Зенит» благодаря голу Тюкавина. Онлайн-трансляция матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Динамо» — «Зенит»: в первом тайме голов не забили

Хавбек «Спартака» Игнатов рассказал об игре под руководством Слишковича