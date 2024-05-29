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Сегодня, 13:09

Ещенко — об уходе Слишковича из «Спартака»: «Начинает сольную карьеру»

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Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об уходе Владимира Слишковича из команды.

«Спартак» уже взял себе нового тренера, и тренерский штаб с руководством приняли подобное решение. Изначально был вопрос: останется он или нет. Может он захотел стать главным тренером в другой команде, так как ему понравилось быть главным в «Спартаке», и у него не было желания возвращаться на должность помощника. Возможно, он решил начать сольную карьеру. Не знаю, позволяет ли ему сейчас лицензия получить должность главного тренера. Если нет, то, наверное, Владимир сейчас поедет к себе и отучится, и будет тренировать кого-то. А после он может и в Россию вернуться, уже зная внутренний чемпионат», — сказал Ещенко «СЭ».

41-летний Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» в апреле после увольнения Гильермо Абаскаля. Под руководством боснийца красно-белые одержали 5 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение. По итогам сезона-2023/24 столичная команда заняла 5-е место в турнирной таблице РПЛ.

16 мая «Спартак» объявил о назначении Деяна Станковича главным тренером клуба.

(Денис Сафронов)

Андрей Ещенко
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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