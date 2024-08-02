Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:56

Ещенко — о Бакаеве в «Химках»: «Пускай развивается»

Telegram Дзен

Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко в комментарии для «СЭ» поделился мнением о том, сможет ли полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев перезапустить карьеру в аренде в «Химках».

«Почему бы и нет, только ему уже 28, через год уже будет 29. У нас возрастных не любят, и хорошие условия точно не сделают. Не знаю, посмотрим, может быть, все изменится. Пускай играет, развивается, проявляет себя дальше», — сказал Ещенко «СЭ».

Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2022 года. Он провел за сине-бело-голубых 34 матча, забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи. В сентябре прошлого года 28-летнего вингера арендовала «Аль-Вахда» из ОАЭ, летом 2024 года он вернулся в «Зенит».

Александр Абустин

Андрей Ещенко
Зелимхан Бакаев
ФК Химки
2
Обсудить
Читайте также
Том Круз примет участие в церемонии закрытия Олимпиады-2024
Анжела Бладцева заняла пятое место в прыжках на батуте на Олимпиаде
В трансляции Олимпиады в Париже перепутали флаги РФ и СССР
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
Песков прокомментировал бой боксера-трансгендера со спортсменкой на ОИ
Песков: дети Дульцевых лишь в самолете узнали, что они русские
Популярное видео
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
Лещук не полетел в Самару на матч с «Акроном»
Падение Бакаева: от скандального ухода из «Спартака» — в Химки через Дубай. Больше не вернется в «Зенит»?
Владелец «Акрона» надеется, что «Зенит» не станет чемпионом РПЛ в этом сезоне
Ленини: «Для «Краснодара» приоритет в Кубке России и в РПЛ — победить»
Мешков назначен на матч РПЛ «Зенит» — «Ростов», Левников в Москве будет судить игру «Спартака»
«Зенит» объявил о переходе Бакаева в «Химки» на правах аренды
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лещук не полетел в Самару на матч с «Акроном»