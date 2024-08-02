Ещенко — о Бакаеве в «Химках»: «Пускай развивается»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко в комментарии для «СЭ» поделился мнением о том, сможет ли полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев перезапустить карьеру в аренде в «Химках».

«Почему бы и нет, только ему уже 28, через год уже будет 29. У нас возрастных не любят, и хорошие условия точно не сделают. Не знаю, посмотрим, может быть, все изменится. Пускай играет, развивается, проявляет себя дальше», — сказал Ещенко «СЭ».

Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2022 года. Он провел за сине-бело-голубых 34 матча, забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи. В сентябре прошлого года 28-летнего вингера арендовала «Аль-Вахда» из ОАЭ, летом 2024 года он вернулся в «Зенит».

Александр Абустин