Ещенко — о словах Дзагоева про чемпионство «Спартака»: «По факту»

Экс-футболист «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» согласился со словами бывшего полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, который высказался о чемпионстве красно-белых в сезоне-2016/17.

Ранее Дзагоев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну описал чемпионство «Спартака» пословицей: «Раз в год и палка стреляет».

«Дзагоев сказал по факту. Сколько ждали чемпионства? 16 лет! Мы выиграли заслуженно. Но сейчас, например, снова не можем конкурировать. Что может задевать, если мы не выигрываем, хотя все предпосылки есть. Надеюсь в дальнейшем это изменится», — сказал Ещенко «СЭ».

В сезоне-2016/17 «Спартак» занял первое место в РПЛ. Вторым финишировал ЦСКА, третьим — «Зенит».

21 ноября Дзагоев объявил о завершении карьеры.