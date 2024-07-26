Ещенко: «Химки» не вылетят из РПЛ в этом сезоне»

Бывший защитник «Спартака» и «Локомотива» Андрей Ещенко считает, что «Химки» не вылетят из РПЛ по итогам сезона.

«Как можно по первому туру что-то объяснить? В конце посмотрим. Удивил ли кто-то? Не особо. «Акрон»? Играть можно красиво, но при этом не набирать очки и вылететь – что это даст?

У «Химок» банда приличная – Юсупов, Глушаков, Заболотный плюс Мирзов, который заработал несколько пенальти. Так что у них команда опытная. Кто из новичков может удивить? Я думаю, что как раз «Химки», наверное, зацепятся, не вылетят в этом сезоне, так как там футболисты опытные, поигравшие в РПЛ. Если они правильно выдержат темп, ритм, то я думаю, что останутся точно», – цитирует «РБ Спорт» Ещенко.