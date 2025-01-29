Федоров: «Файзуллаеву очень подходит чемпионат Испании»

Бывший защитник сборной Узбекистана Андрей Федоров оценил игру полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

«В чемпионате Узбекистана есть неплохие футболисты его возраста, которые могут уехать в Европу. Тому же Аббосу очень подходит чемпионат Испании. Он бы там блистал.

Узбекскими игроками интересуются европейские клубы, но проблема в том, что их агенты и представители часто предпочитают оставаться в Азии. Потому что в Азии выгоднее оставаться с точки зрения финансов», — цитирует Metaratings.ru Федорова.